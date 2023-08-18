Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı 18 Ağustos 2023 Cuma Saat: 10:40 İstanbul'da terör örgütü DEAŞ, HTŞ/FEC/ENC gibi terör örgütleriyle bağlantılı olan şüphelilere yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64df206cebb0cf1b7906fd87" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hoynat Adası turist akınına uğruyor Fabrikada korku dolu anlar! Bomba gibi patladı Korku dolu anlar! Tavandan çıkan 2 pitonu tek eliyle böyle yakaladı Ünlü ilan sitesi hakkında para cezası talebi Metrobüs fena karıştı! Yumruk yumruğa kavga kamerada Altından fay hattı geçen il ve ilçe sayısı açıklandı Bartın'da sel sonrası topraktan tarih fışkırdı! İstanbul'da kaybolan köpek Edirne'de bulundu Tarla fareleri 40 bin dönüm alanda ürün bırakmadı!