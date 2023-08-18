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İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ, HTŞ/FEC/ENC gibi terör örgütleriyle bağlantılı olan şüphelilere yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

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