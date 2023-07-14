Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var İstanbul'da DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var 14 Temmuz 2023 Cuma Saat: 10:40 Güncelleme: 14 Temmuz 2023 Cuma 10:40 İstanbul'da terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı oldukları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonda 28 şüpheli yakalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64b0fbe8cb97c367796e9313" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Üst geçidin altındaki poşetten vahşet çıktı Mersin'de DEAŞ'a şafak baskını Fabrikada büyük yangın! Alevler gökyüzüne ulaştı Mersin'de DEAŞ'a şafak baskını TBMM'de Arapça - Kürtçe selam tartışması Engelli aileye, engelliler diye kiraya ev vermiyorlar! Patlama sesi mahalleliyi sokağa döktü Köpek balığı sanıp taşladılar! Gerçek sonradan ortaya çıktı Fahiş kiraları gören bu ile kaçtı! 500 TL'ye bile kiralık yer var!