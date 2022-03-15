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İstanbul'da DEAŞ operasyonu kamerada! Gözaltılar var

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

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