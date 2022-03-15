Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da DEAŞ operasyonu kamerada! Gözaltılar var İstanbul'da DEAŞ operasyonu kamerada! Gözaltılar var 15 Mart 2022 Salı Saat: 15:20 İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6230848b1831e54bbb399123" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da sokak ortasında kadına şiddet kamerada Hem otomobil fiyatları hem de akaryakıt fiyatları uçunca, 2. el ve 0 km otomobilde tercihler değişti Kafede oturan çifte ''fazla yakınlaşmayın'' uyarısı! Ortalık karıştı Atatürk'ün ortaya çıkan en net görüntüleri sosyal medyada olay oldu Başhekimden doktora olay sözler: ''Şunu da hemen paketleyin!'' Kasa kasa meyve hırsızlığı kamerada Rusların sivilleri vurduğu an kamerada! Bombalar tam üstlerine düştü Trafik eşkıyalarından yaşlı adama öldüresiye dayak: ''Hastayım dedim durmadılar'' Savaş karşıtına canlı yayında gözaltı