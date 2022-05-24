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İstanbul’da DEAŞ ve El Kaide operasyonu! Gözaltılar var

İstanbul'da terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide mensuplarına yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

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