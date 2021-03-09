Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da DEAŞ'a eş zamanlı operasyon İstanbul'da DEAŞ'a eş zamanlı operasyon 09 Mart 2021 Salı Saat: 11:01 İstanbul'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik 13 ilçede 18 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 14 zanlı gözaltına alındı. .. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60472b44ed3c575eab640c17" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Çanakkale Boğazı gemi trafiğine kapatıldı Kısıtlamaya uymayan kişiler bekçileri darbetti Kayıp 2 kardeşten kahreden haber Defineciler tarihi evi talan ettiler! İçme suyunda büyük tehlike Radar görünce frene basanlar dikkat! İşe yaramıyor Dağdan altın fışkırdı! Elleriyle kazarak çıkardılar Kadınlar, 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü için bir araya geldi THY uçağında maske krizi! Pilot, polis çağırdı