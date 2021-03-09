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İstanbul'da DEAŞ'a eş zamanlı operasyon

İstanbul'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik 13 ilçede 18 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 14 zanlı gözaltına alındı.

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