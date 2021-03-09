İstanbul'da DEAŞ'a eş zamanlı operasyon

Mervenur Polat ölü olarak bulundu! Cesedini kurye ile babasına göndermiş

Hülya Avşar bu sefer de muhabirin kalçalarını elledi

Kadınlar, 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü için bir araya geldi

Şişli Belediyesi bir gün değil her gün kadınların yanında