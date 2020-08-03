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  3. 03 Ağustos 2020 10:20

İstanbul'da değnekçi işgali!

Taksim’de geçtiğimiz günlerde bir vatandaşın park ücreti nedeniyle değnekçi tarafından bıçaklanması olayının yaşanmasına rağmen değnekçilerin işgali devam ediyor.

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İstanbul'da ''pompalı'' maganda kamerada
İstanbul'da ''pompalı'' maganda kamerada
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İzmir'deki orman yangınının şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı
İzmir'deki orman yangınının şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı
Video Galeri
Bozcaada'daki yangında vatandaşlar yardıma çağrıldı
Bozcaada'daki yangında vatandaşlar yardıma çağrıldı
Video Galeri
İzmir'de tekne faciası: 4 ölü, 1 kayıp
İzmir'de tekne faciası: 4 ölü, 1 kayıp
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Dananın ayağından iş makinesine asılı kesime götürülmesi tepki çekti
Dananın ayağından iş makinesine asılı kesime götürülmesi tepki çekti
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Çeşme tıklım tıklım! Adım atacak yer kalmadı
Çeşme tıklım tıklım! Adım atacak yer kalmadı
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