Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul’da değnekçilere operasyon: Çok sayıda gözaltı var İstanbul’da değnekçilere operasyon: Çok sayıda gözaltı var 09 Ocak 2023 Pazartesi Saat: 11:30 İstanbul'un Beşiktaş ve Kadıköy ilçelerinde "değnekçi" adı verilen, yurttaşlara zor anlar yaşatan korsan otoparkçılara yönelik operasyon yapıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63bbd0a62e2a06121a23ac73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bağcılar'da binanın kundaklanması kamerada Aracına çarpan taksiciyi dövdü Cumhurbaşkanı Erdoğan korumasına sinirlenip oyuncakla vurdu İstanbul'da taksici cinayeti kamerada! Döverek öldürdüler Gaziosmanpaşa'da namaz kıldığı sırada başından vuruldu Esra Rabia Ünal'ın kalça dansı Ekşi Sözlük'te gündem oldu! -İslam'la dalga geçiyor- İstanbul'da korkutan yangın! Alevler geceyi gündüze çevirdi Ankara'da silahlı saldırı: 1 yaralı İstanbul'da çocuk tacizcisine meydan dayağı kamerada