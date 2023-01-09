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İstanbul’da değnekçilere operasyon: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul'un Beşiktaş ve Kadıköy ilçelerinde "değnekçi" adı verilen, yurttaşlara zor anlar yaşatan korsan otoparkçılara yönelik operasyon yapıldı.

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