İstanbul'da dehşet! 2 kadını defalarca bıçakladı: 1 ölü

İstanbul Fatih'te yaşayan iki Özbekistanlı kadın, bir erkek tarafından defalarca bıçaklandı. Kadınlardan biri hayatını kaybetti.

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