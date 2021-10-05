Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da dehşet anları! Baltalı saldırganı polis böyle etkisiz hale getirdi İstanbul'da dehşet anları! Baltalı saldırganı polis böyle etkisiz hale getirdi 05 Ekim 2021 Salı Saat: 16:40 İstanbul Arnavutköy'de bir kişi alacak-verecek meselesi nedeniyle iş yerine balta, satır ve bıçakla saldırdı. İş yeri sahibinin olay yerine gelmesiyle ortalık savaş alanına döndü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/615c55c8f8aa0e12502e6313" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Akşener'in AK Partili Kahraman'a verdiği yanıt olay oldu Uğur Dündar yıllar sonra o adamı neden dövdüğünü anlattı House Of The Dragon’dan ilk fragman geldi Bahçeli söyledi, Türkiye harıl harıl araştırıyor: Kim bu ''bölücü kebapçılar'' ? İnternette yazılanlara inandı, ölümden döndü Alkollü polis memuru, meslektaşlarına zor anlar yaşattı PETKİM'de 22 FETÖ şüphelisine gözaltı Erdoğan'a olay gönderme: ''Daha ucuz bir market mümkün'' ''Kırmızı'' kategorideki ilimizde sosyal mesafesiz, maskesiz konser