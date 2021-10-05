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  4. İstanbul'da dehşet anları! Baltalı saldırganı polis böyle etkisiz hale getirdi

İstanbul'da dehşet anları! Baltalı saldırganı polis böyle etkisiz hale getirdi

İstanbul Arnavutköy'de bir kişi alacak-verecek meselesi nedeniyle iş yerine balta, satır ve bıçakla saldırdı. İş yeri sahibinin olay yerine gelmesiyle ortalık savaş alanına döndü.

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