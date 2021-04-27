  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. İstanbul'da dehşet anları! Çatıdan böyle atladı

İstanbul'da dehşet anları! Çatıdan böyle atladı

İstanbul Bağcılar'da 6 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Alevlerin içinde mahsur kalan bir kişi, mahalle sakinlerinin açtığı battaniyeye atladı. Alevlerden kaçan kişinin çatıdan atlama anları kameralara yansıdı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Meclis'te tansiyon yükselince oturuma ara verildi.
Aleyna Tilki'nin annesi Orhan Gencebay şarkısı söyledi
Tam kapanmayı duyan kuyruğa girdi!
Doktor ameliyat sırasında fenalaşınca...
İstanbul'da 29 milyon dolarlık dolandırıcılık operasyonu
Bakan açıkladı; turizmciler de aşı sırasına alındı!
Kılıçdaroğlu: Erdoğan'ın bir sosyal program açıklamasını bekliyoruz
Çukur'da finale doğru! Bir oyuncu daha diziden ayrıldı
Prof. Dr. Şükrü Ersoy: İstanbul depremi yakın