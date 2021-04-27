Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da dehşet anları! Çatıdan böyle atladı İstanbul'da dehşet anları! Çatıdan böyle atladı 27 Nisan 2021 Salı Saat: 17:46 İstanbul Bağcılar'da 6 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Alevlerin içinde mahsur kalan bir kişi, mahalle sakinlerinin açtığı battaniyeye atladı. Alevlerden kaçan kişinin çatıdan atlama anları kameralara yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/608823b2ed3d6a7ceb0950b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Meclis'te tansiyon yükselince oturuma ara verildi. Aleyna Tilki'nin annesi Orhan Gencebay şarkısı söyledi Tam kapanmayı duyan kuyruğa girdi! Doktor ameliyat sırasında fenalaşınca... İstanbul'da 29 milyon dolarlık dolandırıcılık operasyonu Bakan açıkladı; turizmciler de aşı sırasına alındı! Kılıçdaroğlu: Erdoğan'ın bir sosyal program açıklamasını bekliyoruz Çukur'da finale doğru! Bir oyuncu daha diziden ayrıldı Prof. Dr. Şükrü Ersoy: İstanbul depremi yakın