Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da dehşet anları! Darp ettikleri genci bıçakladılar İstanbul'da dehşet anları! Darp ettikleri genci bıçakladılar 08 Aralık 2023 Cuma Saat: 09:20 İstanbul Kartal'da bir genç 3 kişilik grubun bıçaklı saldırısına uğradı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6572b5c18c43c850c70946e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Eğlence mekanında silahlar konuştu: 1 ölü, 3 yaralı Bayraktar Akıncı'dan süpersonik füze atış testi Kaçak içkiye 81 ilde yılbaşı baskını! Çok sayıda gözaltı var Armağan Çağlayan AVM'de kavga etti! Aleyna Tilki küfrü bastı: ''Ben böyle sektörün...!'' İstanbul'da kız kıza dehşet! Gezelim dediler darp ettiler Yağmur Tanrısevsin'e eleştiri yağmuru: Fırından Ekmek Almaya Öyle Bir Kıyafetle Gitti ki... Bir fenomene daha ''müstehcenlik'' gözaltısı Yine sokak köpekleri yine dehşet! Küçük çocuk ağır yaralandı