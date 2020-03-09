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  3. 09 Mart 2020 16:00

İstanbul'da dehşet anları kamerada! Kanlı saldırı...

Kartal'da bir kişi tartıştığı kişiye sokak ortasında kurşun yağdırdı. Motosikletle geldiği belirtilen saldırgan olay yerinden kaçarken, saldırı anları kameralara saniye saniye yansıdı.

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