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  3. 23 Kasım 2019 17:55

İstanbul'da dehşet anları kamerada!

İstanbul Sultanbeyli'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç kaldırımdakilere çarptı. Bebek arabasındaki bir bebeğin de yaralandığı inanılmaz kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

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