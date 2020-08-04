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MALATYA'DA ÇOK ŞİDDETLİ DEPREM!
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  3. 04 Ağustos 2020 12:20

İstanbul'da dehşet anları! Sürünerek kaçmaya çalıştılar

İstanbul Kağıthane'de aralarında husumet olan şahısların silahlı kavgasında 4 kişi yaralandı. Yaralıların yerde sürünerek kaçmaya çalıştıkları görüldü.

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