Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul’da dehşet: Annesinin gözü önünde minibüsün altında kaldı! İstanbul’da dehşet: Annesinin gözü önünde minibüsün altında kaldı! 10 Mart 2021 Çarşamba Saat: 17:10 İstanbul Mecidiyeköy’de ailesiyle markete giren bir çocuk, babasının arkasından yola atladı. Talihsiz çocuk o sırada yoldan geçen minibüsün altında kaldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6048d35c125e96011870aa63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da bir kadın cinayeti daha! Meral Akşener'den Erdoğan'a: Seni Allah'a şikayet ediyorum Erdoğan: ''Modern Sevr'leri yırtıp atıyoruz'' Erdoğan: ''Damat kadar taş düşsün başınıza'' Uçağı ıssız ormana düşen pilotun mucize kurtuluşu Uber sürücüsüne çirkin saldırı Çalışmasını istemediği eşine satırla saldırdı! Vali ile öğrenciler arasında güldüren Müslüm Gürses diyaloğu Eve giren hırsız böyle yakalandı