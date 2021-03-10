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  4. İstanbul’da dehşet: Annesinin gözü önünde minibüsün altında kaldı!

İstanbul’da dehşet: Annesinin gözü önünde minibüsün altında kaldı!

İstanbul Mecidiyeköy’de ailesiyle markete giren bir çocuk, babasının arkasından yola atladı. Talihsiz çocuk o sırada yoldan geçen minibüsün altında kaldı.

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