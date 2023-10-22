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  4. İstanbul'da dehşet! Arkadaşını 6 kurşunla öldürdü

İstanbul'da dehşet! Arkadaşını 6 kurşunla öldürdü

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İstanbul Fatih'te tartıştığı arkadaşına silahla 6 el ateş edip öldüren şüpheli polis merkezine giderek teslim oldu.

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