Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da dehşet! Arkadaşını 6 kurşunla öldürdü İstanbul'da dehşet! Arkadaşını 6 kurşunla öldürdü 22 Ekim 2023 Pazar Saat: 16:20 Güncelleme: 22 Ekim 2023 Pazar 16:20 İstanbul Fatih'te tartıştığı arkadaşına silahla 6 el ateş edip öldüren şüpheli polis merkezine giderek teslim oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/653521a1f8f4f2591a5d3353" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İsrailliler Habertürk ekibine saldırdı! Böylesi ilk kez oluyor BBP kongresinde ortalık savaş alanına döndü Enkaz kentin gizli cenneti: Karamağara Kanyonu Fotoğraf çekimi yaptıran gelin ve damada korkutan sürpriz Türkiye'den Gazze'ye tıbbi yardım Fast food zinciri şubesine maytaplı saldırı Trafiğinde kıyamet koptu! Motosiklet sürücüsü kaskını arabaya fırlattı Menzil şeyhine kırmızı halılı karşılama Köy meydanında dehşet: Cesedi paramparça bulundu