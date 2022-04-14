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  4. İstanbul'da dehşet! Arkasından yaklaştığı kişiyi böyle bıçakladı

İstanbul'da dehşet! Arkasından yaklaştığı kişiyi böyle bıçakladı

Kağıthane'de bir kişi, aralarında husumet bulunan şahsın bıçaklı saldırısına uğradı. Bıçak darbesiyle neye uğradığını şaşıran adam tahta paleti alarak kendini korumaya çalıştı.

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