Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da dehşet: Bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu İstanbul'da dehşet: Bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu 02 Ağustos 2024 Cuma Saat: 18:26 Güncelleme: 02 Ağustos 2024 Cuma 18:26 Esenyurt'ta ağaçlık alanda bıçaklanarak öldürülmüş yabancı uyruklu bir kişinin cansız bedeni bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66acfac38494a744f706cd03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Peynir etiketlerinde yeni dönemi başlıyor Adana'da yangın söndürme helikopteri düştü Yolcu uçağında korku dolu anlar: İniş takımları açılmadı 6 yaşındaki çocuğa baba ve babaanne işkencesi Ayasofya'da binlerce kişi Haniye için saf tuttu Eli silahlı şehir magandası 14 aylık bir bebeği vurdu Türkiye'nin yeni gururu Bayraktar KALKAN DİHA'dan bir başarı daha Yangına müdahale eden itfaiye personeli uçurumdan düştü 12 terörist daha etkisiz hale getirildi