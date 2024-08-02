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  4. İstanbul'da dehşet: Bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu

İstanbul'da dehşet: Bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu

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Esenyurt'ta ağaçlık alanda bıçaklanarak öldürülmüş yabancı uyruklu bir kişinin cansız bedeni bulundu.

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