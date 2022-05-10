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İstanbul'da dehşet! Cinayet anı kamerada

Beyoğlu'nda 28 yaşındaki gencin darp edilip kalbinden bıçaklandığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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