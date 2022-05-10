Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da dehşet! Cinayet anı kamerada İstanbul'da dehşet! Cinayet anı kamerada 10 Mayıs 2022 Salı Saat: 10:40 Beyoğlu'nda 28 yaşındaki gencin darp edilip kalbinden bıçaklandığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/627a16e70b2a6d551c7de2b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yaşlı kadına boşanma aşamasındaki ''damat'' şiddeti kamerada Sokakta doğurup, çöp gibi poşete koyup attı! Canlı yayında ''Soros'' kavgası! ''Bunu size Soros öğretti'' dedi yayın karıştı Avatar 2'den beklenen ilk fragman geldi Ümit Özdağ'a protesto şoku: Konuşmasına ara verdi Kamyonet kasasında açık et taşımışlardı: Ankara'daki akılalmaz olayla ilgili yeni gelişme Erdoğan konuşurken, Bakan Nureddin Nebati'nin hali olay oldu Nikahta ilginç anlar! Gelin damadı yerden yere vurdu Rus büyükelçiye kırmızı boyalı protesto