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  4. İstanbul'da dehşet! Çocuklarıyla birlikte intihar etti

İstanbul'da dehşet! Çocuklarıyla birlikte intihar etti

İstanbul Sultanbeyli'de 4 çocuk annesi Ayşegül M., 2 çocuğuyla dördüncü kattaki evlerinin balkonundan atladı. Olayda yaralanan 2 çocuk ve annesi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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