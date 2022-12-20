Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da dehşet! Çocuklarıyla birlikte intihar etti İstanbul'da dehşet! Çocuklarıyla birlikte intihar etti 20 Aralık 2022 Salı Saat: 14:00 İstanbul Sultanbeyli'de 4 çocuk annesi Ayşegül M., 2 çocuğuyla dördüncü kattaki evlerinin balkonundan atladı. Olayda yaralanan 2 çocuk ve annesi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63a195d0cd58530bc3182e83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Fenomen Dan Bilzerian, Nusret'in gönderdiği fotoğrafları ifşa etti İstanbul'da gökkuşağı manzarası hayran bıraktı Şampiyonluk turunda Messi ve arkadaşları ölümden döndü Su altında kalacak ilçede ''geri dönüşüm'' yıkımı başladı ''Oğluma tecavüz etti'' deyip soyduğu adamı evire çevire dövdü Kent merkezine inen dev domuzlar kamerada Türkiye'de yılın belli aylarında ortaya çıkan ''sır'' yeniden gün ışığına çıktı! Yunanistan'dan yeni tahrik! Türk savaş uçakları gereken cevabı verdi Cep telefonu bomba gibi patladı! O anlar kamerada