Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da dehşet: Damadını öldürüp intihar etti İstanbul'da dehşet: Damadını öldürüp intihar etti 01 Kasım 2024 Cuma Saat: 13:35 Güncelleme: 01 Kasım 2024 Cuma 13:35 İstanbul Bayrampaşa'da bir kişi, kızının boşanma aşamasındaki damadını tabancayla öldürdükten sonra intihar etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6724af05cb9e376121001253" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Mehmetçik temizliğe devam ediyor: 15 hain daha etkisiz hale getirildi Narin'in cansız bedeninin bulunduğu anların görüntüsü ortaya çıktı Günlük 2 bin TL yevmiyeyi beğenen olmadı... 60 bin TL maaşla eleman bulamıyor! Hayallerinin peşinden koşan kadın ''yaş 70 iş bitmiş'' diyenleri utandırdı Tam 73 yıllık tarihin saklı olduğu İzmir'deki ''çok özel oda''daki hazine ortaya çıktı Alkollü sürücü polisi görünce öyle bir şey yaptı ki... İstanbul'da korkunç kaza kamerada: 10 aracı ezip geçti Tarikat yurdunda çocuklara işkencenin görüntüleri ortaya çıktı Sokak ortasında eli bıçaklı psikopat dehşeti: 3 kişiyi bıçakladı