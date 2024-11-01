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İstanbul'da dehşet: Damadını öldürüp intihar etti

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İstanbul Bayrampaşa'da bir kişi, kızının boşanma aşamasındaki damadını tabancayla öldürdükten sonra intihar etti.

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