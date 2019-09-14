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  3. 14 Eylül 2019 13:35

İstanbul'da dehşet! Dövüp boş binaya attılar

İstanbul Esenyurt'ta bir genç, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından öldüresiye dövüldükten sonra metruk bir binaya atıldı.

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