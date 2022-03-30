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İstanbul'da dehşet! Eşi ve komşusunu katledip, intihar etti

İstanbul Bağcılar'da gece yarısı yaşanan korkunç olayda bir kişi eşini ve komşusunu öldürüp intihar etti.

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