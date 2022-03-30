Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da dehşet! Eşi ve komşusunu katledip, intihar etti İstanbul'da dehşet! Eşi ve komşusunu katledip, intihar etti 30 Mart 2022 Çarşamba Saat: 08:20 İstanbul Bağcılar'da gece yarısı yaşanan korkunç olayda bir kişi eşini ve komşusunu öldürüp intihar etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6243e891ccf56371be3b6f83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Instagram fenomeni Taha Duymaz'a bıçaklı saldırı İlber hoca Türk siyasi tarihindeki en kötü siyasetçisini açıkladı Edirne'de dehşet evi! 4 kişinin cesedi bulundu MSB, mayın arama faaliyetlerinden görüntüler paylaştı Kangal ve kurt karşı karşıya! Tek hamleyle yere serdi İETT otobüsünde korkutan yangın İzmir'de pes dedirten olay! Çocuk heykellerinin başına gelmeyen kalmadı CNN Türk'te ''başka derdiniz mi kalmadı'' dedirten canlı yayın İmamoğlu, Aşık Veysel anmasında türkü söyledi