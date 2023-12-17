İstanbul'da dehşet: Eşini çocuklarının gözü önünde defalarca bıçakladı

İstanbul'un suç semti Esenyurt'ta bir aile içi tartışmada yine kan aktı. Bir kişi eşini çocuklarının gözü önünde defalarca bıçakladı.

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