Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da dehşet: Eşini çocuklarının gözü önünde defalarca bıçakladı İstanbul'da dehşet: Eşini çocuklarının gözü önünde defalarca bıçakladı 17 Aralık 2023 Pazar Saat: 22:25 İstanbul'un suç semti Esenyurt'ta bir aile içi tartışmada yine kan aktı. Bir kişi eşini çocuklarının gözü önünde defalarca bıçakladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/657f4b38bde4a52eb205c7c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yüzlerce mahkum yakınından Ankara'da ''genel af'' eylemi Belgrad Ormanı'nda korkunç ölüm! Ateş başında yanarak can verdi Yine bir ''yüksek kâr'' dolandırıcılığı daha! KYK yurdunda yine asansör düştü! MİT'ten sınır ötesinde nokta operasyon Astım, bronşit ve KOAH hastaları bu mağaraya akın ediyor Bakan Göktaş'tan atama müjdesi Ankara'da doğal gaz sızıntısı: Bir aile hastanelik oldu Yılbaşında Antalya'ya turist yağacak