İstanbul'da dehşet: Eski sevgilisini, yeni sevgilisine öldürttü

İstanbul Kağıthane'de bir kişi, konuşmak için gittiği eski sevgilisinin evinde kadının yeni sevgilisi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

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