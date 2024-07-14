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  4. İstanbul'da dehşet: Eski sevgilisini, yeni sevgilisine öldürttü

İstanbul'da dehşet: Eski sevgilisini, yeni sevgilisine öldürttü

İstanbul Kağıthane'de bir kişi, konuşmak için gittiği eski sevgilisinin evinde kadının yeni sevgilisi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

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