Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da dehşet: Eski sevgilisini, yeni sevgilisine öldürttü İstanbul'da dehşet: Eski sevgilisini, yeni sevgilisine öldürttü 14 Temmuz 2024 Pazar Saat: 15:46 İstanbul Kağıthane'de bir kişi, konuşmak için gittiği eski sevgilisinin evinde kadının yeni sevgilisi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6693c8a400d061f15c0df483" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Mavi yolculukta kabus: Tur teknesi alev alev yandı Yine Atatürk heykeli, yine saldırı Silivri'de yangın paniği Devrilen otobüsten kendi imkanlarıyla çıktılar Sahilde güneşlenen tatilcilere domuz sürüsü şoku Komşusunun kapısını tekmeleyip, tehdit savurdu Yer: Tunceli... Sıcaktan bunalan bozayı çözümü böyle buldu Aydın'daki büyük yangında üçüncü gün TEM'de tanker devrildi; yol kapandı