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İstanbul'da dehşet: Herkesin gözü önünde üst geçitten atladı

İstanbul'da Küçükçekmece'de üst geçitte duran genç kadının herkesin gözü önünde birden aşağı atlaması görenleri şoke etti.

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