Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da dehşet: Herkesin gözü önünde üst geçitten atladı İstanbul'da dehşet: Herkesin gözü önünde üst geçitten atladı 06 Temmuz 2021 Salı Saat: 16:10 İstanbul'da Küçükçekmece'de üst geçitte duran genç kadının herkesin gözü önünde birden aşağı atlaması görenleri şoke etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60e4565213478978163f6113" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da dehşet: Herkesin gözü önünde üst geçitten atladı Aşk 101'in yeni sezon tarihi belli oldu Rizeli marangoz aracını baştan sona ahşap kapladı İstanbul Boğazı'nda savaş gemileri hız sınırını aşınca olanlar oldu Türkiye'deki Suriyeliler akın akın Suriye'ye gidiyor Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki ''dağsız tünel''in son hali görüntülendi Devlet Bahçeli'den ''Soylu'' açıklaması Ankara'da 66 FETÖ gözaltısı Dev dalgalar böyle yuttu! Herkesin gözleri önünde boğuldu