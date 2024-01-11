Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da dehşet! İş arkadaşını sırtından bıçaklayarak öldürdü İstanbul'da dehşet! İş arkadaşını sırtından bıçaklayarak öldürdü 11 Ocak 2024 Perşembe Saat: 16:55 Güncelleme: 11 Ocak 2024 Perşembe 16:55 İstanbul Eyüpsultan'da İBB Arıtma Tesisi'nde çalışan E.Y., tartıştığı arkadaşı sırtından bıçakladı. Ağır yaralanan şahıs, hastanede hayatını kaybetti. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/659ff360761a79f61f09c7b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kış ortasında bahar havası: Deniz suyu sıcaklığı havayı geçti Fırtına balık fiyatlarını uçurdu! Hamsinin fiyatını gören geri döndü İstanbul'da sigara vermeyten kişiye kurşun kamerada 16 ilde DEAŞ operasyonu: 70 gözaltı var! Sadece birkaç tuşla tam 130 bin TL dolandırıldı Türkiye'nin en ilginç gelenekli çorbası... Yalnızca kalabalıkta tüketiliyor Karşıdan karşıya geçmek isterken araç değil koç çarptı Skandal görüntüler! Kızlar Plajı’nda güpe gündüz sahilde cinsel ilişkiye girdiler TikTok bir genç kızımızın hayallerini silip attı