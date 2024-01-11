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  4. İstanbul'da dehşet! İş arkadaşını sırtından bıçaklayarak öldürdü

İstanbul'da dehşet! İş arkadaşını sırtından bıçaklayarak öldürdü

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İstanbul Eyüpsultan'da İBB Arıtma Tesisi'nde çalışan E.Y., tartıştığı arkadaşı sırtından bıçakladı. Ağır yaralanan şahıs, hastanede hayatını kaybetti. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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