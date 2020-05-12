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  3. 12 Mayıs 2020 22:15

İstanbul'da dehşet! Kayınlarını öldürüp cesetleri buzdolabında sakladı!

İstanbul Esenyurt Mehter Çeşme Mahallesi'nde meydana gelen olayda kayınpederi ile kayınvalidesini silahla ateş ederek öldüren damat cesetleri buzdolabında sakladığını itiraf etti.

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