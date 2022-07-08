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  4. İstanbul'da dehşet! Keserle saldırıya uğrayan genç kadının çığlıkları

İstanbul'da dehşet! Keserle saldırıya uğrayan genç kadının çığlıkları

İstanbul Esenyurt’ta kardeşi ile tartışan bir kişi elinde keserle kardeşinin evini basıp yeğenlerinin önünde yengesine keserle saldırdı. 

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