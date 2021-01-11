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  3. 11 Ocak 2021 10:25

İstanbul'da dehşet! Kız arkadaşını bayıltana kadar dövdü!

İstanbul Şişli'de bir kişi birlikte yaşadığı kız arkadaşını sokak ortasında bayıltana kadar dövdü. Dehşet anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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