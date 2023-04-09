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İstanbul'da dehşet! Metronun önüne atladı

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İstanbul'da metro istasyonunda durağa yaklaşan metronun önüne atlayan üniversite öğrencisi genç kız, başından yaralandı.

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