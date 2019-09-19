  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 19 Eylül 2019 12:00

İstanbul'da dehşet! Otobüs 2 aracı biçti!

Taksim Mete Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otobüs, 2 araca çarparak durabildi. Kazada 2 kişi yaralanırken cadde bir süre araç trafiğine kapandı.

Video Galeri
Metrobüste yer kavgası kanlı bitti
Metrobüste yer kavgası kanlı bitti
Video Galeri
Okul önünde pompalı maganda dehşeti
Okul önünde pompalı maganda dehşeti
Video Galeri
Geri dönüşüm merkezinde yangını görüntüleyen gazetecilere saldırı
Geri dönüşüm merkezinde yangını görüntüleyen gazetecilere saldırı
Video Galeri
Emre Cemil Ayvalı, ağzında sakızla canlı yayına çıktı
Emre Cemil Ayvalı, ağzında sakızla canlı yayına çıktı
Video Galeri
Bakan'ın ''uçamaz'' dediği uçak TEKNOFEST'te şov yaptı
Bakan'ın ''uçamaz'' dediği uçak TEKNOFEST'te şov yaptı
Video Galeri
Gökçek CHP'yi eleştirmek isterken AK Parti'yi vurdu
Gökçek CHP'yi eleştirmek isterken AK Parti'yi vurdu
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM