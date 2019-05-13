İstanbul’da dehşet: "Polisiz" diyerek gasp ettiler
13 Mayıs 2019 17:15
İstanbul’da dehşet: "Polisiz" diyerek gasp ettiler
Esenyurt’ta otobüs firması görevlisi günlük bilet hasılatını bankamatiğe yatırırken polis olduklarını söyleyerek ellerinde telsiz bulunan 3 kişi tarafından kaçırılarak soyuldu. Ellerine plastik kelepçe taktıkları kişinin üzerindeki para ve cep telefonunu gasp eden şüphelilerin şahsı alıkoydukları anlar kameralara yansıdı. Olay geçtiğimiz günlerde Esenyurt’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye...