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  3. 13 Mayıs 2019 17:15

İstanbul’da dehşet: "Polisiz" diyerek gasp ettiler

Esenyurt’ta otobüs firması görevlisi günlük bilet hasılatını bankamatiğe yatırırken polis olduklarını söyleyerek ellerinde telsiz bulunan 3 kişi tarafından kaçırılarak soyuldu. Ellerine plastik kelepçe taktıkları kişinin üzerindeki para ve cep telefonunu gasp eden şüphelilerin şahsı alıkoydukları anlar kameralara yansıdı. Olay geçtiğimiz günlerde Esenyurt’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye...

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