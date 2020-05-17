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  3. 17 Mayıs 2020 17:50

İstanbul'da dehşet veren olayın görüntüleri ortaya çıktı

Büyükçekmece’de 2 çocuk annesi kadının oturduğu evin 6’ncı katından yanarak yere düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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