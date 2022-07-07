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  4. İstanbul'da dehşete düşüren görüntüler: Köpeğin boynuna ip bağlayıp sürükledi

İstanbul'da dehşete düşüren görüntüler: Köpeğin boynuna ip bağlayıp sürükledi

İstanbul, Arnavutköy'de bir kişi köpeğe boynuna bağladığı iple işkence etti.

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