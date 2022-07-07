Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da dehşete düşüren görüntüler: Köpeğin boynuna ip bağlayıp sürükledi İstanbul'da dehşete düşüren görüntüler: Köpeğin boynuna ip bağlayıp sürükledi 07 Temmuz 2022 Perşembe Saat: 19:55 İstanbul, Arnavutköy'de bir kişi köpeğe boynuna bağladığı iple işkence etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62c70ffb20535d0b8b0757c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR AK Partili Özhaseki: ''Kabe'den Mustafa Ceceli aradı, tavaf edemiyorum dedi'' Bodrum'a akın başladı Sarallar çetesinin eğlence mekanı bastığı anlar kamerada Bakan Koca'yı yuhaladılar! Görev başında katledilen doktorun cenazesinde büyük protesto Otelde yer bulamayan valiyi aradı Meslektaşları için toplanan sağlıkçılara polis müdahalesi Meteoroloji uzmanı iki bölgeyi uyardı: ''Tatil planlarını erteleyelim'' Sağlık çalışanları hükümet istifa sloganlarıyla sokakta! Metrobüs'te ''pişkin'' sapık tartışması! Verdiği cevap şoke etti