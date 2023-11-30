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  4. İstanbul'da dehşete düşüren olay: Durakta bekleyen kadına kurşun yağdırdı

İstanbul'da dehşete düşüren olay: Durakta bekleyen kadına kurşun yağdırdı

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Arnavutköy'de otobüs durağında beklerken silahlı saldırıya uğrayan bir kadın ağır yaralandı.

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