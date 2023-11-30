Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da dehşete düşüren olay: Durakta bekleyen kadına kurşun yağdırdı İstanbul'da dehşete düşüren olay: Durakta bekleyen kadına kurşun yağdırdı 30 Kasım 2023 Perşembe Saat: 10:40 Güncelleme: 30 Kasım 2023 Perşembe 10:40 Arnavutköy'de otobüs durağında beklerken silahlı saldırıya uğrayan bir kadın ağır yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65683c816db4a352060c1c23" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'nin yeşil cenneti Uzungöl, beyaz gelinliğini giydi Deprem konutlarında sona doğru! Ocak ayında teslim edilecek İstanbul'da 14 katlı binaya yıldırım düştü! O anlar kamerada İstanbul'da tarihi bina yağışlara dayanamayıp çöktü 46 ilde dev kaçak akaryakıt operasyonu: 1 milyon litreye el konuldu ''Sen misin ablamı taciz eden'' deyip ateşe verdi ''Çakmacılara'' operasyon! 70 milyon TL'lik ürün ele geçirildi Bursa'da sağanak yağış sel oldu; araçlar, evler sular altında! Deprem değil yağmur! Dev çukur oluştu, gören inanamadı!