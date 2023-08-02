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  4. İstanbul'da denizde bulunan top mermileri böyle imha edildi

İstanbul'da denizde bulunan top mermileri böyle imha edildi

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İstanbul Şile sahilinde bulunan top mermileri, SAS timleri tarafından imha edildi.

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