Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da denizde bulunan top mermileri böyle imha edildi İstanbul'da denizde bulunan top mermileri böyle imha edildi 02 Ağustos 2023 Çarşamba Saat: 10:40 Güncelleme: 02 Ağustos 2023 Çarşamba 10:40 İstanbul Şile sahilinde bulunan top mermileri, SAS timleri tarafından imha edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64ca0875c1b58e59a91827d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 5 yıldızlı otelde pes dedirten olay! Ne bulduysa odasına götürmüş Tekel bayisinde daha önce yaşanan kavganın görüntüleri ortaya çıktı Canlı yayın sırasında fabrika böyle patladı İnanılmaz anlar! Gökkuşağına yıldırım çarptı! İstanbul'da otobüste akıl almaz tartışma kamerada CHP'nin ilk belediye başkan adayı belli oldu Türkiye'de vaşak popülasyonu artıyor: Yavrularıyla birlikte görüntülendi Canlı yayında çok konuşulacak İmamoğlu iddiası Şehir magandaları iş başında! Ambulansın önünü kesip saldırdılar