Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da denizde can pazarı kamerada İstanbul'da denizde can pazarı kamerada 27 Ağustos 2023 Pazar Saat: 22:40 İstanbul Sarıyer'de serinlemek için denize giren baba oğul, akıntıya kapılarak sürüklenmeye başladı. Yaşananlar saniye saniye kameralara kaydedildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64eba6a5225b310a7662c033" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Çünkü kira değil, barınma krizi! Görme engelli kadın sokağa atıldı AK Partili Yavuz'dan tepki çeken açıklama: ''Allah için soruyorum...'' 15 yaşındaki genç kız ambulanstan atlayarak öldü İstanbul'da yine silahlı saldırı: Yaralılar var! Türkiye'nin en çılgın araba yarışı FormuLAZ'da inanılmaz görüntüler Antalya'da Tarzan gerginliği; ortalık birbirine girdi Marmara Adası’nda can pazarı: Bir kişi öldü Sigarayı bırakıp, milyonların hayalini gerçek yaptı Marmaray'da korkunç intihar