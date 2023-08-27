  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. İstanbul'da denizde can pazarı kamerada

İstanbul'da denizde can pazarı kamerada

İstanbul Sarıyer'de serinlemek için denize giren baba oğul, akıntıya kapılarak sürüklenmeye başladı. Yaşananlar saniye saniye kameralara kaydedildi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Çünkü kira değil, barınma krizi! Görme engelli kadın sokağa atıldı
AK Partili Yavuz'dan tepki çeken açıklama: ''Allah için soruyorum...''
15 yaşındaki genç kız ambulanstan atlayarak öldü
İstanbul'da yine silahlı saldırı: Yaralılar var!
Türkiye'nin en çılgın araba yarışı FormuLAZ'da inanılmaz görüntüler
Antalya'da Tarzan gerginliği; ortalık birbirine girdi
Marmara Adası’nda can pazarı: Bir kişi öldü
Sigarayı bırakıp, milyonların hayalini gerçek yaptı
Marmaray'da korkunç intihar