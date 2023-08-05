Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da denizde kadına şiddet! Yaptıklarını görenler şoke oldu İstanbul'da denizde kadına şiddet! Yaptıklarını görenler şoke oldu 05 Ağustos 2023 Cumartesi Saat: 10:05 İstanbul'da "deniz" denince ilk akla gelen noktalardan olan Şile'de çekilen görüntüler kelimenin tam anlamıyla infial yarattı. Bir erkeğin kadına yaptıkları tüyleri diken diken etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64cdf4c2a94f5979062c2f33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 40 TL'lik kavga mahalleyi sokağa döktü! İstanbul'da ''yuh'' dedirten akıl almaz hırsızlık kamerada Korku filmi gibi: Dev çukur bir binayı yuttu! Ailece aracın önünü kesip döner bıçağı ile tehdit ettiler Yine aile içi kanlı şiddet: Bu sefer öldüren kadın, öldürülen erkek İstanbul'da gece yarısı ''kundakçı'' şoku! Alevler geceyi aydınlattı Yılanların dansı kameraya böyle yansıdı! Bodrum'da su borusu patladı; cadde göle döndü ''Mansur Yavaş'ın karşısında kazanacak tek aday...''