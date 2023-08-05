İstanbul'da denizde kadına şiddet! Yaptıklarını görenler şoke oldu

İstanbul'da "deniz" denince ilk akla gelen noktalardan olan Şile'de çekilen görüntüler kelimenin tam anlamıyla infial yarattı. Bir erkeğin kadına yaptıkları tüyleri diken diken etti.

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