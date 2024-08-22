  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. İstanbul'da denizde tedirgin eden görüntü

İstanbul'da denizde tedirgin eden görüntü

İstanbul Kumburgaz'da iddiaya göre yağmur suyu kanalından denize kirli su karıştı. Kahverengiye dönen deniz havadan görüntülendi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
TikTok'ta yayın yapan genç kızı akrabaları dövdü
TikTok'ta yayın yapan genç kızı akrabaları dövdü
Türkiye'nin dev yılanı geri döndü: Bundan tam 26 yıl önce görülmüştü
Türkiye'nin dev yılanı geri döndü: Bundan tam 26 yıl önce görülmüştü
İstanbul Boğazı'nda kaçak villa skandalı: İnşaat mühürlenecek
İstanbul Boğazı'nda kaçak villa skandalı: İnşaat mühürlenecek
''Erzurum'un Kralı'' bir kez daha krallığını yaptı ve yine sadık kaldı
''Erzurum'un Kralı'' bir kez daha krallığını yaptı ve yine sadık kaldı
MSB: 38 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 38 terörist etkisiz hale getirildi
İlk akşam polikliniği açıldı
İlk akşam polikliniği açıldı
Nikah memurunun önce ''gelin hanım'' dedi, sonra da ''kızım''...
Nikah memurunun önce ''gelin hanım'' dedi, sonra da ''kızım''...
Trump'tan kurşun geçirmez kalkanlı miting
Trump'tan kurşun geçirmez kalkanlı miting
Direksiyon sınavını 3'ünü seferde geçen eşe davullu zurnalı karşılama
Direksiyon sınavını 3'ünü seferde geçen eşe davullu zurnalı karşılama