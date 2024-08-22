Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da denizde tedirgin eden görüntü İstanbul'da denizde tedirgin eden görüntü 22 Ağustos 2024 Perşembe Saat: 15:48 İstanbul Kumburgaz'da iddiaya göre yağmur suyu kanalından denize kirli su karıştı. Kahverengiye dönen deniz havadan görüntülendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66c733b9a66502ccef0a14b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR TikTok'ta yayın yapan genç kızı akrabaları dövdü Türkiye'nin dev yılanı geri döndü: Bundan tam 26 yıl önce görülmüştü İstanbul Boğazı'nda kaçak villa skandalı: İnşaat mühürlenecek ''Erzurum'un Kralı'' bir kez daha krallığını yaptı ve yine sadık kaldı MSB: 38 terörist etkisiz hale getirildi İlk akşam polikliniği açıldı Nikah memurunun önce ''gelin hanım'' dedi, sonra da ''kızım''... Trump'tan kurşun geçirmez kalkanlı miting Direksiyon sınavını 3'ünü seferde geçen eşe davullu zurnalı karşılama