Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da denizi kirleten gemilere ceza yağdı İstanbul'da denizi kirleten gemilere ceza yağdı 13 Aralık 2023 Çarşamba Saat: 12:40 Güncelleme: 13 Aralık 2023 Çarşamba 12:40 İstanbul'da denizi kirlettiği tespit edilen 35 gemiye 93 milyon lira ceza kesildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65797c2952a08c2dc80c40eb" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Film gibi ''hırsız'' operasyonu! Kendini daireye kilitledi; ekipler seferber oldu Kadın kıyafeti giydirip işkence ettiler Yağışlar sonrası barajların son durumu Çanakkale Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı Burdur Gölü'nde yine aynı rezalet! İstanbul'da yasadışı bahis çetesine operasyon: 22 gözaltı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 8 araç birbirine girdi Fabrikada facia! Kimyasal tankına düşen 3 işçiden 2'si öldü 70 bin TL’ye çalıştıracak eleman bulamıyor!