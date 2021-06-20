Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da deprem sonrası korkutan olay! 4 katlı bina boşaltıldı İstanbul'da deprem sonrası korkutan olay! 4 katlı bina boşaltıldı 20 Haziran 2021 Pazar Saat: 17:30 İstanbul Kartal'da dün meydana gelen depremin ardından Güngören'deki bir binada çatlaklar oluştu. Bir balkonunda çökme yaşanan 4 katlı bina boşaltılarak, mühürlendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60cf50fe204d0847ff29b1e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR ''ATMACA'nın vurduğu gemiye ne oldu merak ediyor musunuz?'' Böylesi ancak Türkiye'de olur: Çatıdan kendisi indi, arkadaşını çıkardı Şanlıurfa'da ''sulama'' kavgası: Ölü ve yaralılar var Canlı yayında zor anlar! NTV spikeri depreme canlı yayında yakalandı Nejat İşler siyasete girdi... İşte katıldığı parti Mahkeme market tacizcisini serbest bıraktı! İstanbul'da turistler turistleri soydu! İnanılmaz hırsızlık kamerada İstanbul'da balkonda can pazarı! Kurtulmak için 5. kattan atladılar Türkiye'nin ''Sakin Şehir'' lakaplı noktası tatilcileri bekliyor