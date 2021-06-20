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  4. İstanbul'da deprem sonrası korkutan olay! 4 katlı bina boşaltıldı

İstanbul'da deprem sonrası korkutan olay! 4 katlı bina boşaltıldı

İstanbul Kartal'da dün meydana gelen depremin ardından Güngören'deki bir binada çatlaklar oluştu. Bir balkonunda çökme yaşanan 4 katlı bina boşaltılarak, mühürlendi.

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