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  3. 29 Eylül 2019 13:55

İstanbul'da derbi cinayeti

Zeytinburnu'nda dün akşam oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisini birlikte izleyen iki kişi arasında çıkan kavga, bugün birinin diğerini bıçaklayarak öldürmesiyle sonuçlandı.

Video Galeri
İstanbul'daki derbi cinayeti kamerada
İstanbul'daki derbi cinayeti kamerada
Video Galeri
Baldızını sokak ortasında defalarca bıçakladı
Baldızını sokak ortasında defalarca bıçakladı
Video Galeri
Nü resim çizen ressamlar kovuldu
Nü resim çizen ressamlar kovuldu
Video Galeri
Fatih'te 5 katlı binada yangın ! Mahsur kaldılar
Fatih'te 5 katlı binada yangın ! Mahsur kaldılar
Video Galeri
Markette dehşet anları ! Kasiyerin boğazına bıçak dayadı
Markette dehşet anları ! Kasiyerin boğazına bıçak dayadı
Video Galeri
Sakarya’da 143 asker zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Sakarya’da 143 asker zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
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