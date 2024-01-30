Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da dere taştı; sokakları su bastı İstanbul'da dere taştı; sokakları su bastı 30 Ocak 2024 Salı Saat: 15:25 Güncelleme: 30 Ocak 2024 Salı 15:25 İstanbul Silivri'de, sabah saatlerinde etkili olan yağışın ardından Kula Derisi taştı. Derenin çevresindeki sokaklar göle döndü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65b8eacb81d53e54fc0a1fb3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kilise saldırganlarının gözaltı görüntüleri ortaya çıktı HGS'de büyük kriz! Geçişler gözükmedi, cezalar katlandı Kural tanımaz motosiketlilere ceza yağdı 1.5 milyar TL'lik yasa dışı bahis operasyonu: 156 gözaltı AK Parti'nin seçim beyannamesi açıklandı Denize kıyısı olmayan ilimizde devlet desteği ile balık çiftliği kurdu Kopya araç kiralama sitesiyle büyük vurgun Deprem bölgesindeki yıkılan duvarlara kadın eli değdi Turistik Doğu Ekspresi’nde sömestr heyecanı