  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. İstanbul'da dere taştı; sokakları su bastı

İstanbul'da dere taştı; sokakları su bastı

Güncelleme:

İstanbul Silivri'de, sabah saatlerinde etkili olan yağışın ardından Kula Derisi taştı. Derenin çevresindeki sokaklar göle döndü.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Kilise saldırganlarının gözaltı görüntüleri ortaya çıktı
Kilise saldırganlarının gözaltı görüntüleri ortaya çıktı
HGS'de büyük kriz! Geçişler gözükmedi, cezalar katlandı
HGS'de büyük kriz! Geçişler gözükmedi, cezalar katlandı
Kural tanımaz motosiketlilere ceza yağdı
Kural tanımaz motosiketlilere ceza yağdı
1.5 milyar TL'lik yasa dışı bahis operasyonu: 156 gözaltı
1.5 milyar TL'lik yasa dışı bahis operasyonu: 156 gözaltı
AK Parti'nin seçim beyannamesi açıklandı
AK Parti'nin seçim beyannamesi açıklandı
Denize kıyısı olmayan ilimizde devlet desteği ile balık çiftliği kurdu
Denize kıyısı olmayan ilimizde devlet desteği ile balık çiftliği kurdu
Kopya araç kiralama sitesiyle büyük vurgun
Kopya araç kiralama sitesiyle büyük vurgun
Deprem bölgesindeki yıkılan duvarlara kadın eli değdi
Deprem bölgesindeki yıkılan duvarlara kadın eli değdi
Turistik Doğu Ekspresi’nde sömestr heyecanı
Turistik Doğu Ekspresi’nde sömestr heyecanı