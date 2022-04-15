İstanbul'da dev ''insan kaçakçılığı'' baskını: 425 kaçak bulundu

İstanbul’un 6 ilçesinde uluslararası insan kaçakçılığıyla mücadele çerçevesinde “Şok Evleri”ne düzenlenen operasyonlarda, çocuk ve kadınların da aralarında olduğu 425 düzensiz göçmen kurtarıldı.

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