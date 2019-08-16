İstanbul’da dev operasyon: 30 kilo bonzai hammaddesi ele geçirildi
16 Ağustos 2019 15:45
İstanbul’da dev operasyon: 30 kilo bonzai hammaddesi ele geçirildi
İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 150 bin adet uyuşturucu hap ve 30 kilo bonzai hammaddesi ile “siyah dolar” olarak kullanılacak 390 adet sahte dolar ele geçirildi. Uyuşturucu hap imalathanesi kurup İstanbul geneline satış yapma hazırlığında bulunan 3 kişi ise yakalanarak adli makamlarca tutuklandı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen 2...