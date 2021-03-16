Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var İstanbul'da dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var 16 Mart 2021 Salı Saat: 12:31 İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik geniş çaplı operasyon başlattı. Önceden belirlenen 52 şüphelinin kaldığı adreslere giren ekipler çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60507adca05688460f679c63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bakan Elvan açıkladı: ''Vergi muafiyeti kalıcı olacak'' Günün kahramanı! Buz gibi suya atlayıp kurtardı Azerbaycan ordusundan dev gövde gösterisi İstanbul'da bahis şebekesine şafak operasyonu Karadeniz'e ''çay göçü'' öncesi kritik uyarı Genç kızların öldüresiye dayağı kamerada İmamoğlu'ndan Büyükçekmece'ye Temmuz müjdesi ''Sibel Can ile yaşadığım tek gecelik bir ilişkiydi'' Songül Karlı'dan ilginç açıklama