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  3. 18 Ocak 2020 10:35

İstanbul'da dev operasyon!

İstanbul genelinde birçok ilçede eş zamanlı olarak "Yeditepe Huzur Denetimi 2020/2" gerçekleştirildi. Denetlemeler sırasında çok sayıda kişi gözaltına alındı.

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