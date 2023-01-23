Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da dev sahte parfüm operasyonu İstanbul'da dev sahte parfüm operasyonu 23 Ocak 2023 Pazartesi Saat: 12:50 Güncelleme: 23 Ocak 2023 Pazartesi 12:50 İstanbul Küçükçekmece'de düzenlenen operasyonda farklı markalara ait 71 bin 190 sahte parfüm ve 630 litre parfüm yapımında kullanılan sıvı esans ele geçirildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63ce5869b995cc320661b323" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da ters yön magandası kamerada! Çevreyolunu birbirine kattı 91 yaşındaki yaşlı kadına kan donduran bakıcı işkencesi Türkiye'nin en büyük millet bahçesi için geri sayım Erdoğan'ın omzuna başını koyup gözyaşı döktü Rus kadın savaş muhabiri canlı yayında vuruldu Erdoğan'la test sürüşüne katılan Tansu Çiller'den dikkat çeken soru Beyonce'ye sansür! O şarkıları söyletmediler TÜGVA'dan İstanbul Taksim'de tekbir getirerek yürüdü Bodrum Belediye Başkanı Aras'a saldırı