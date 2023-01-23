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İstanbul'da dev sahte parfüm operasyonu

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İstanbul Küçükçekmece'de düzenlenen operasyonda farklı markalara ait 71 bin 190 sahte parfüm ve 630 litre parfüm yapımında kullanılan sıvı esans ele geçirildi.

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