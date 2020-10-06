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  3. 06 Ekim 2020 17:45

İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da Kolombiya'dan gelen 120 ton gübre yüklü gemiden indirilen 6 konteynerde 258 kilogram kokain ele geçirildi.

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